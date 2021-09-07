МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России снизился в июле на 3,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 69,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сбербанк в августе выдал рекордный объем потребительских кредитов

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, снизившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2021 года — 71,8 тысячи рублей). При этом данный показатель снижается уже третий месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июле составило 4,7% (в апреле 2021 года — 72,7 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что при этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам, напротив, вырос на 3,2% (в июле 2020 года — 67,2 тысячи рублей).

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (100 тысяч рублей), Московской области (82,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (81,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (81,4 тысячи рублей) и Тюменской области (73,9 тысячи рублей). Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимита в июле по сравнению с предыдущим месяцем (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Хабаровском крае (-13,3%), Иркутской области (-8,2%), Приморском (-7,1%) и Красноярском (-6,9%) краях, а также в Саратовской области (-6%). Вместе с тем, в некоторых регионах из топ-30 данный показатель, напротив, вырос, в том числе в Нижегородской (+2,4%), Тюменской (+1,4%) и Самарской (+1,1%) областях, а также в Удмуртии (+1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам сократился на 2,1% и 5,4% соответственно.

"Несмотря на некоторое сокращение выдачи кредитных карт и снижение среднего размера лимитов по ним в последние три месяца, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично. Это, в первую очередь, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.