МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число активных клиентов Сбербанка с подписками "СберПрайм" увеличилось за восемь месяцев 2021 года в 1,6 раза до 2,7 млн, сообщает крупнейший банк в своей отчетности по РСБУ.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы" Сбербанка Александры Бурико, рост числа подписчиков был обусловлен высоким откликом клиентов на предложенные банком программы и сервисы.

"Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей. "Сбер" активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты", — отметила она.

СберПрайм — новый продукт Сбербанка, он представляет из себя единую подписку на сервисы его экосистемы и партнеров. Всего в подписке 9 сервисов. Первый месяц подписки "СберПрайм" предлагается бесплатно, затем ее можно приобрести за 199 рублей в месяц или 1990 рублей за год. Сбербанк рассчитывает, что число пользователей подписки превысит 4 миллиона к концу 2021 года.

Согласно отчетности, Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 16,4%, корпоративного сектора — на 3%, а в августе был выдан рекордный объем потребительских кредитов. Кредиты населению по состоянию на 1 сентября текущего года выросли до 9,866 триллиона рублей с 8,474 триллиона на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 сентября увеличился до 15,936 триллиона рублей с 15,471 триллиона на начало года. Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев составила 827,5 миллиарда рублей.