МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Количество дебетовых и кредитных карт российских банков в обращении достигло 314,8 миллиона на конец второго квартала, что больше показателя годом ранее на 10,5%, или на 30 миллионов единиц, следует из материалов Банка России. ЦБ назвал риски при совмещении видов деятельности на финансовом рынке

При этом только за апрель-июнь количество банковского "пластика" на руках граждан увеличилось на 7,1 миллиона штук.

Одновременно увеличивается и количество банковских карт, по которым граждане проводят операции: по итогам второго квартала оно достигло 216,4 миллиона единиц, что больше показателя годом ранее на 13,7%, или на 26,1 миллиона карт.

Общий объем операций по картам во втором квартале достиг 31,6 триллиона рублей, увеличившись в годовом выражении на 43%. Самое значительное увеличение продемонстрировали оплаты товаров и услуг — их объем за год вырос более чем в 1,5 раза, до 9,95 триллиона рублей. Снятие наличных с карт увеличилось на 19,9%, до 7,05 триллиона рублей, прочие операции выросли на 49,9% — до 14,55 триллиона.