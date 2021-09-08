МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России и ФАС рекомендуют финансовым организациям рассылать клиентам рекламу только с их согласия, пишут "Известия". "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

Регуляторы направят кредиторам письмо с таким предложением в ближайшее время. Речь идет о банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и ломбардах.

Ведомства предлагают кредитным организациям исключить из договора о займе пункт о получении рекламы.

В последнее время число нарушений в рекламе услуг кредиторов сильно возросло, отметили в ФАС. В 2015 году этот показатель равнялся 12,24%, а в прошлом году он достиг 18,77%.

Крупнейшие кредитные учреждения сообщили изданию, что обязательно получают согласие клиентов на рекламную информацию.