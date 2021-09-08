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https://1prime.ru/banks/20210908/834632902.html
Клиенты банков смогут отказаться от рассылки рекламы
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Банк России и ФАС рекомендуют финансовым организациям рассылать клиентам рекламу только с их согласия, пишут "Известия". Регуляторы направят кредиторам письмо с таким предложением... ПРАЙМ, 08.09.2021
займы, банки, реклама, банк россии, фас, новости, финансы, банки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России и ФАС рекомендуют финансовым организациям рассылать клиентам рекламу только с их согласия, пишут "Известия".
Регуляторы направят кредиторам письмо с таким предложением в ближайшее время. Речь идет о банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и ломбардах.
Ведомства предлагают кредитным организациям исключить из договора о займе пункт о получении рекламы.
В последнее время число нарушений в рекламе услуг кредиторов сильно возросло, отметили в ФАС. В 2015 году этот показатель равнялся 12,24%, а в прошлом году он достиг 18,77%.
Крупнейшие кредитные учреждения сообщили изданию, что обязательно получают согласие клиентов на рекламную информацию.