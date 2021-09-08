МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банковские и небанковские экосистемы можно назвать локомотивом цифровизации малого и среднего предпринимательства в России, благодаря им бизнес становится более мобильным и легко управляемым, заявила РИА Новости член генсовета "Деловой России" Анна Надобных. Россияне стали меньше пить водку

"Бизнес-экосистемы по праву можно назвать основным локомотивом цифровизации МСП. Банковские и небанковские экосистемы действуют как катализатор, ускоряющий внутренние, корпоративные процессы предприятий, делающие бизнес более мобильным, легко управляемым. И это неудивительно, ведь некоторым стартапам сейчас удается выйти на стабильный доход не за два-три года как раньше, а за один-два месяца", — считает Надобных.

Собеседница агентства отметила, что сегодня малый и средний бизнес, по разным оценкам, обеспечивает порядка 50% рабочих мест в секторе услуг и торговли РФ.

"Усилия многих компаний направлены на создание экосистемы, где предприятия малого и среднего бизнеса смогли бы получить не только информационную, техническую, но и финансовую, государственную поддержку, основанную на создании комфортной среды для бизнеса", — уверена она.

ОТ БИЗНЕСА – ЭКОНОМИКЕ

Надобных объяснила, что сегодня экосистемы становится важным элементом цифровизации не только бизнеса, но и экономики в целом, и к этому стремятся предприниматели во всем мире.

"Деловая цифровая экосистема включает всех, кто участвует в процессе создания продукта, а именно: производителей и поставщиков услуг, заказчиков, дистрибьюторов, конкурентов, представителей госструктур и так далее. Это важный элемент цифровизации экономики, к которой стремится современный бизнес всех стран мира", — пояснила она.

Эксперт также считает, что экосистемы интересны малому и среднему бизнесу как средство быстрой коммуникации, сбора информации, обработки и хранения данных. Она отмечает, что экосистемы обеспечивают высокую скорость взаимодействия со всеми заинтересованными лицами. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

"Создание масштабной экосистемы для малого и среднего бизнеса по методике "одного окна" повысит осведомленность предпринимателей об их возможностях, сократит операционные расходы и отставание от крупного бизнеса по уровню цифровизации, можно подтянуть широкие возможности для импортозамещения", — рассуждает Надобных, которая также является управляющим партнером IT-компании BizApps.

"Но, как показывает опыт, лидерами будут становиться централизованные системы с полным комплексом услуг, мощными сервисами и технической поддержкой, например, как в "Сбере". Руководители компаний хотят оплачивать один чек и получать услуги в комплексе, им удобней получать услуги под ключ", — добавила эксперт.

ВОПРОС РЕГУЛИРОВАНИЯ

Банк России в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, распространив их на основные средства, непрофильное имущество, вложения в нефинансовые организации и вложения в инвестфонды. Как правило, банки получают их, когда забирают залог у неплатежеспособных заёмщиков.

Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики. Россия и ФРГ обсудили работу в газовой сфере

В России свои экосистемы строят, например, такие компании как "Сбер", ВТБ, "Яндекс", Mail.ru Group и другие. Глава ВТБ Андрей Костин оценивал, что предложенный Банком России вариант регулирования экосистем может потребовать от ВТБ порядка 500 миллиардов рублей капитала. Глава Сбербанка Герман Греф выражал надежду, что оптимальный для всех вариант регулирования появится до конца года.

"Надеемся, что участники рынка смогут найти сбалансированный подход к регулированию, который поможет развитию экосистем", — заключила Надобных.