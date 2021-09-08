МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о необходимости обсудить возможность введения обязательного сбора биометрии при открытии банковских счетов для мигрантов в РФ — для борьбы с мошенничеством. Клиенты банков смогут отказаться от рассылки рекламы

"Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счётов для иностранцев в Российской Федерации. И потом это все должно фиксироваться на границе для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают здесь у нас в стране. Бывает так часто, человека депортируют, он берет паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать", — рассказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

По мысли депутата, такая мера поможет бороться с мошенничеством, и поскольку мигранты активно используются в этой сфере в качестве посредников.

"Жизнь показывает, что очень много используется для этих всех действий мигрантов. Они бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, таким образом обналичивают деньги, в том числе списанные несанкционированно," — уточнил Аксаков. Россияне за год оформили 30 миллионов банковских карт

Также, по его мнению, необходим ещё ряд мер, поскольку похищенные средства выводятся в течение часа-двух. "Необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно, далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счёт которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры, в таких случаях разборки идут намного быстрее", — заявил он. Также важно найти механизмы блокировки средств у банков-получателей.

"Предлагается, чтобы Центральный банк или какой-нибудь другой институт вёл реестр замеченных в дропперстве, то есть тех, кто является посредником, владельцем счётов, через которые прогоняются эти деньги, и тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат, и им запретить пользоваться удалённо этими счётами… То есть люди не лишаются возможности открыть счёт, они могут работать со счетом, но только если явятся в кредитную организацию, поскольку были замечены в недобросовестных действиях на рынке", — сказал он.