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"Тинькофф банк" планирует разместить бессрочные евробонды в долларах
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"Тинькофф банк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. По его словам, банк с... ПРАЙМ, 08.09.2021
тинькофф банк, евробонды, облигации, рынки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, банк с 9 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Условия выпуска будут предусматривать пятилетний колл-опцион.
Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.