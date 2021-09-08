МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ВТБ начнет зачислять соцвыплаты на карту без заявлений

По его словам, банк с 9 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Условия выпуска будут предусматривать пятилетний колл-опцион.

Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.