МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВТБ в начале следующего года планирует запустить сервис "социального казначейства", который позволит клиентам банка получать государственные пособия на карту без обращения в госорганы, рассказал заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников. ВТБ бесплатно застрахует карты и счета пенсионеров от мошенников

"ВТБ первым из крупных игроков планирует в начале 2022 года запустить сервис "социального казначейства". Это позволит клиентам банка, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Клиентам достаточно один раз указать банковскую карту для зачисления этих пособий, и далее все выплаты (например, при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и в других случаях) будут перечисляться на указанный счет без дополнительных заявлений.

"В России на сегодняшний день действуют около 400 видов федеральных и региональных мер соцподдержки, при этом жителям нашей страны доступны более 30 тысяч видов адресной помощи. Людям часто непросто разобраться в том, какую помощь от государства можно получить в каждой жизненной ситуации, при этом для каждого пособия нужно заполнить свое заявление. Социальное казначейство — яркий пример применения передовых цифровых технологий для упрощения адресной помощи населению со стороны государства", — добавил Печатников. В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату

По словам топ-менеджера, ВТБ также готов обсудить запуск механизма, который позволит проводить госвыплаты через Систему быстрых платежей по номеру телефона — для этого необходимо будет обеспечить доступ к быстрой смене реквизитов счета по требованию пользователя.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года, с ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. При этом ЦБ планирует ее продолжить расширять: хочет внедрить трансграничные переводы и перевод зарплат, а также запустить возможность совершения платежей в пользу государства и получения выплат из бюджета.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.