МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесён в правительство РФ в течении двух месяцев, заявил журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Мы планируем в ближайшие два месяца внести в правительство, чтобы оно уже в новый созыв Госдумы внесло его на рассмотрение", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они ещё не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.

Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. ВТБ бесплатно застрахует карты и счета пенсионеров от мошенников

Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию.

А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.

В начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил РИА Новости, что создаётся механизм, упрощающий взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.