МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 62 (2302).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 762-П от 29.06.2021 "О правилах осуществления перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64765 от 25.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1868 от 3.09.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АКБ "ИРС" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1869 от 3.09.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции" АО "РФИ БАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1874 от 6.09.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1875 от 6.09.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД-1534".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения об исключении АО МКБ "ДОМ-БАНК" и ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.