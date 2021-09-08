МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Спрос на облигации Совкомбанка со стороны инвесторов превысил предложение в 2 раза, что позволило зафиксировать ставку купона по нижней границе диапазона на уровне 8,10% годовых. Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный"

Книга заявок была открыта 8 сентября с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,10-8,20% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,10% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35%. На фоне высокого спроса на облигации, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с 7 до 10 млрд рублей.

“Мы благодарны инвесторам за высокий интерес к нашим облигациям. Привлечённые средства Банк планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование органического роста кредитных портфелей”, – сообщил заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО “Совкомбанк” Михаил Автухов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день.

Техническое размещение состоится 10 сентября на площадке Московской биржи (первый уровень листинга).

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк.

Участник торгов, выполняющий функции продавца – Совкомбанк.