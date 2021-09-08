МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Однако регулятору предстоит выбрать между традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и упреждающим в 0,5 процентного пункта — большинство экспертов уверены, что регулятор предпочтет более мягкий вариант.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле и июне — по 0,5 процентного пункта. В июле же ЦБ сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Однако такое решение позволило ЦБ немного смягчить сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: теперь он будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. На прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что сигнал по-прежнему актуален.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 10 сентября повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. Отметим, что ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику. Полагаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях для сдерживания инфляционного давления", — поделился прогнозом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее, это является рекордным с августа 2016 года уровнем. Заботкин на прошлой неделе отмечал, что траектория годовой инфляции сейчас держится на плато, а ЦБ по-прежнему ждет ее замедления в четвертом квартале. При этом в августе инфляционные ожидания, наоборот, показали снижение впервые с весны — до 12,5%.

МЯГКОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ

Большинство опрошенных аналитиков ждут, что регулятор не будет спешить с повышением ставки и в сентябре выберет компромиссный вариант в 0,25 процентного пункта, оставив себе возможность для маневра в октябре или декабре.

"Прогнозируем повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 6,75%…. Усиливаются сигналы о торможении экономического роста. И хотя этот процесс объективен и связан с постепенным исчерпанием восстановительного роста, есть риск, что замедление может стать чрезмерным. Таким образом, с учетом ожидаемого снижения уровня инфляции в четвертом квартале 2021 года, действия регулятора по коррекции ключевой ставки на ближайших заседаниях могут быть уже не такими резкими, как в июне", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Соглашается с коллегой и главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский.

При этом в целом необходимость повышения ключевой ставки обусловлена продолжающимся ускорением инфляции в России, которая импортируется с мировых рынков и стимулируется внутри страны мягкой бюджетной политикой, в частности, масштабными субсидиями населению, поясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Однако вряд ли ЦБ станет ужесточать свою политику в эту пятницу сразу на 0,5 процентного пункта, а "растянет" повышение ставки на сентябрь и октябрь. Ждет двух шагов по 0,25 процентного пункта до конца года и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Некоторые финансисты однако считают, что ЦБ может в сентябре задуматься и о сохранении ставки неизменной. Например, допускает возможность паузы директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, хотя его базовый сценарий все же предполагает повышение на 0,25 процентного пункта.

"При прочих равных, можно было бы ожидать, что на предстоящем пятничном заседании Банк России примет решение о взятии паузы в повышении ставки. Однако последняя статистика по инфляции и рост инфляционных ожиданий говорят о том, что сценарий повышения ставки все же весьма вероятен. При этом, если он и реализуется, то ставка будет поднята не сильно – на 0,25 процентного пункта", — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Часть экономистов все же прогнозирует, что Банк России на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции и сохраняющихся на повышенном уровне инфляционных ожиданий выберет упреждающий шаг в 0,5 процентного пункта и вернет ставку к уровню сентября-октября 2019 года. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин называет среди факторов в пользу такого решения и обострение дефицита рабочей силы, который создает дополнительное инфляционное давление.

Старший экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков связывает повышенный инфляционный фон как с перебоями в предложении, например, как это происходит с легковыми автомобилями, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий. Шаг в 0,5 процентного пункта как раз позволит вернуть реальную ключевую ставку, которую регулятор оценивает в 1-2%, в положительную зону, указывает начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин.

Новое ужесточение денежно-кредитной политики позволит лишь частично сдержать рост цен, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "Большинство проинфляционных факторов носят долгосрочный и внешний для экономики России характер и лишь частично поддаются влиянию повышения ключевой ставки. Дальнейшая инфляционная картина будет зависеть от сроков и масштаба нормализации денежно-кредитных политик мировыми центральными банками", — сказал аналитик.

Управляющий директор отдела макроэкономического анализа и прогнозирования "Эксперт РА" Антон Табах ждет роста ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта в сентябре, однако более "ястребиный" шаг гарантирует завершение цикла ужесточения монетарной политики.

"Мы полагаем, в сентябре состоится последний этап повышения ключевой ставки в текущем году и он создаст достаточный задел прочности политики в преддверии сворачивания количественных стимулов ФРС США, а уже с 2022 года у регулятора появятся все аргументы для возврата ставки к нижней границе интервала 6-7%", — заключил директор офиса рыночных исследований и аналитики Росбанка Евгений Кошелев.