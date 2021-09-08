МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России о принудительной ликвидации столичного АО "Руна-банк" ликвидировал эту кредитную организацию, у которой в июле была отозвана лицензия, следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.

Суд назначил ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

"Решение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты изготовления в полном объеме", — говорится в судебном акте.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Руна-банка" с 23 июля, а также аннулировал лицензию на осуществление Руна-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк России пояснил, что Руна-банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последний год неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Банк, как отмечал ЦБ, также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Бизнес-модель банка демонстрировала низкую эффективность – с 2019 года он был убыточным.

В сообщении ЦБ отмечалось также, что Руна-банк функционировал в условиях корпоративного конфликта и его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции.

Сразу после отзыва лицензии АСВ оценивало размер страховой ответственности перед вкладчиками в 813 миллионов рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, Руна-банк на 1 июля занимал 308-е место в банковской системе РФ.