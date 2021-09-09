МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Самозанятые смогут получать переводы через систему быстрых платежей, пишут "Известия", ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт (НСПК). Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

В результате самозанятые смогут сократить траты на прием безналичных денег, им не придется покупать специальное оборудование, объяснили в НСПК.

Там добавили, что первого октября сервис будет доступен для интеграции кредитными организациями.

Комиссия для самозанятых составит не более 0,4% при стандартном пороге для платежей в сервисе в 0,7%. Такие платежи будут гораздо дешевле, чем прием через POS-терминал или сайт, рассказали в НСПК.

При этом доля платежей самозанятых через СБП может составить 10% через год, заявил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.