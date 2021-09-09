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Самозанятые смогут получать переводы через систему быстрых платежей
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Самозанятые смогут получать переводы через систему быстрых платежей, пишут "Известия", ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт (НСПК). В результате самозанятые... ПРАЙМ, 09.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Самозанятые смогут получать переводы через систему быстрых платежей, пишут "Известия", ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт (НСПК).
В результате самозанятые смогут сократить траты на прием безналичных денег, им не придется покупать специальное оборудование, объяснили в НСПК.
Там добавили, что первого октября сервис будет доступен для интеграции кредитными организациями.
Комиссия для самозанятых составит не более 0,4% при стандартном пороге для платежей в сервисе в 0,7%. Такие платежи будут гораздо дешевле, чем прием через POS-терминал или сайт, рассказали в НСПК.
При этом доля платежей самозанятых через СБП может составить 10% через год, заявил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.