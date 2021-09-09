МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В Банке России назвали причины ускорения роста концентрации банковского рынка. Об этом пишут "Известия". Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

Сейчас на долю пяти лидеров банковского рынка приходится 64,8% активов сектора. В прошлом году этот показатель вырос всего на 1,1 пункта, а за семь месяцев этого года — на 1,5 пункта, сообщило издание.

Главные причины усиления главных игроков — переток клиентов к крупным банкам в периоды стресса, покупка и объединение компаний и цифровизация, отметили в Центральном банке.

Кроме того, в 2020 году число кредитных учреждений сократилось на 7,4% по сравнению с 2019, сообщили в ФАС.

"Мелкие банки оказываются нерентабельны, так как издержки на цифровизацию растут и конкуренция со стороны небанковских игроков из числа технологических компаний усиливается", — объяснил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.