МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Держатели кредитных карт банка "Восточный" смогут погасить долг по карте в рассрочку на 8 месяцев и без процентов. Об этом сообщила "Прайм" пресс-служба ПАО "Совкомбанк".

11 октября дебетовые и кредитные карты банка "Восточный" перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карты "Халва". Задолженность, которая будет сформирована у клиентов на дату перехода, можно будет погасить в беспроцентную рассрочку за 8 месяцев. К примеру, если

задолженность клиента составляет 80 тысяч рублей, то ему необходимо будет вносить по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение 8 месяцев без просрочек во избежание переплаты.

Совкомбанк предлагает всем держателям карт "Восточного" условия по карте рассрочки "Халва": беспроцентную рассрочку на любые покупки в 239 тысяч магазинах-партнерах, начисление кешбэка за покупки собственными средствами и в рассрочку, выплату процентов на остаток средств по карте.

Отмечается, что клиентам "Восточного" не обязательно менять свою карту — ее номер, CVV и дизайн останутся прежними. Изменятся только банковские реквизиты карты, узнать которые можно будет в приложении "Халва-Совкомбанк" после 11 октября.

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова подчеркнула, что их основная цель — это показать держателям кредитных карт все преимущества беспроцентной рассрочки перед кредитками: отсутствие переплат, прогнозируемые комфортные платежи, возможность эффективно планировать свои траты. "Сервисы рассрочки становятся всё более популярны во всем мире, и мы уверены, что эта модель использования лимита будет постепенно вытеснять модель кредитных карт", — резюмировала Камбулова.

Напомним, что ПАО "Совкомбанк" — это универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Его чистая прибыль за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 26 миллиардов рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом устойчивая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 87% до 24 миллиардов рублей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отмечает, что банк остаётся одним из самых эффективных в России по возврату на капитал, несмотря на растущую капитальную базу. "Проведенная диверсификация бизнеса и создание полноценной финансовой группы позволяют Банку увеличивать устойчивую прибыль, которая в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 87%, несмотря на сложные внешние условия. Мы видим огромные возможности для дальнейшего роста, так как наша доля рынка остаётся менее 2%", — сказал он.