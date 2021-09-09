МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров, чиновников прошлого правительства и офицеров, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.

"Национальный банк замораживает счета бывших министров, членов парламента, офицеров и бывших чиновников", — сообщает телеканал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.