Нацбанк Афганистана замораживает счета бывших министров
Телеканал Al-Jazeera: Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров и чиновников
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Национальный банк Афганистана замораживает счета бывших министров, чиновников прошлого правительства и офицеров, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.
"Национальный банк замораживает счета бывших министров, членов парламента, офицеров и бывших чиновников", — сообщает телеканал.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://1prime.ru/banks/20210909/834651816.html
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