МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Сергей Швецов указал на необходимость ввода временных промежутков в процесс принятия некоторых законов. Об этом сообщает РБК.

Речь в данном случае идет о тех документах, к которым предполагается принять подзаконные нормативные акты. Швецов привел в пример релизный подход самого Центробанка, который вводит новые меры не ранее чем через полгода после публикации документа. Это, в свою очередь, дает возможность финансовым организациям заранее подготовиться к изменениям. Названа причина увеличения импорта нефти из России в США

"У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона", — подчеркнул Швецов.

В свою очередь, директор правого департамента Минэкономразвития Лев Горшанок отметил, что такой подход уже применяется в отношении законов, касающихся обязательных требований для бизнеса. Центробанк же предлагает использовать этот механизм для всех вступающих в силу законов во избежание определенных "авралов". По информации РБК, причиной одного из них стал закон об отмене обязательного техосмотра для получения автомобилистами ОСАГО: страховщики не могли приступить к выполнению новых требований, так как не знали, какие доработки необходимы в ИТ-системе.