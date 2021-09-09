МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) продолжает рассматривать потенциал слияний и поглощений (M&A), включая приобретение компаний за пределами России, сказано в материалах группы. "Тинькофф банк" планирует разместить бессрочные евробонды в долларах

"Группа время от времени расширялась за счет приобретения предприятий и считает, что в целом ей удавалось успешно интегрировать такие приобретения. Группа продолжает рассматривать потенциальные сделки M&A, включая приобретение компаний за пределами России, на индивидуальной основе в той степени, в которой это желательно в контексте ее бизнес-плана и потенциальной международной экспансии", — сказано в документе.

Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк в интервью РИА Новости в июне говорил, что у группы есть некоторые идеи по поводу покупки новых бизнесов, и сейчас детально изучается несколько компаний. В августе группа сообщила, что совет директоров "Тинькофф банка" принял решение создать дочернюю кредитную организацию на Филиппинах и получить лицензию цифрового банка.