МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора. Экономисты спрогнозировали пятое подряд повышение ключевой ставки

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно….Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до конца своего прогнозного периода и будет устойчивой до конца прогнозного периода", — говорится в сообщении.

В начале июля ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки "чуть ниже 2%".

Совет управляющих также отмечает, что центробанк готов при необходимости корректировать свою политику для того, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне целевого показателя в среднесрочной перспективе.