МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 10 сентября, выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную Федору Достоевскому к 200-летию со дня его рождения, сообщается на сайте ЦБ. В Банке России хотят изменить подход к вступлению новых законов в силу

"В 2021 году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского. К этому событию Банк России 10 сентября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля… Монета "Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)" выходит в серии "Выдающиеся личности России", — говорится в сообщении.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 925) имеет форму круга диаметром 33 миллиметра и изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — три тысячи штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне расположено рельефное изображение портрета Достоевского, свечи и книги на фоне вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу — факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки: "1821" и "1881".

Выпускаемая монета является законным средством платежа на всей территории РФ, отмечается в сообщении.