МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Динамика активов российских банков в среднесрочной перспективе останется положительной, но они будут расти медленнее из-за роста ставок по кредитам и ужесточения регуляторных требований в розничном кредитовании, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". В Банке России хотят изменить подход к вступлению новых законов в силу

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 августа 2021 года.

"В среднесрочной перспективе динамика активов в целом останется положительной, но темпы будут замедляться из-за роста ставок по кредитам и ужесточения регуляторных требований в розничном кредитовании", — полагают аналитики.

По данным исследования, российский банковский сектор в июле показал существенный прирост нетто-активов в номинальном и реальном выражениях. Объем активов за месяц вырос на 2% в номинальном и на 1,8% в реальном выражении. При этом темпы прироста в номинальном выражении оказались наибольшими за последние четыре месяца, а в реальном – за три месяца.