Банк России ввел временную администрацию в еще один банк
Банк России ввел временную администрацию в самарский банк, обслуживающий операции ООН для КНДР
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 09.09.2021 №ОД-1894 возложил с 10.09.2021 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению коммерческим банком "Спутник" (публичное акционерное общество) (регистрационный № 1071, город Самара) сроком на шесть месяцев…. Одновременно Банк России… в соответствии со статьей 189.38… закона… "О несостоятельности (банкротстве)" с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "Спутник"… сроком на три месяца", — говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ, уточняет регулятор.
КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20210910/834659687.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.