МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщает регулятор. Спрогнозирована реакция рубля на решение Банка России по ключевой ставке

"Банк России приказом от 09.09.2021 №ОД-1894 возложил с 10.09.2021 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению коммерческим банком "Спутник" (публичное акционерное общество) (регистрационный № 1071, город Самара) сроком на шесть месяцев…. Одновременно Банк России… в соответствии со статьей 189.38… закона… "О несостоятельности (банкротстве)" с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "Спутник"… сроком на три месяца", — говорится в сообщении.

По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ, уточняет регулятор.

КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, отмечает ЦБ.