МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам самарского КБ "Спутник", для которого ЦБ РФ ранее ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил временную администрацию, начнутся не позднее 24 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банк России ввел временную администрацию в еще один банк

"Агентство начнет выплаты не позднее 24 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 530 миллионов рублей.

ЦБ с 10 сентября возложил на АСВ функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ.

КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.