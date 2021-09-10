МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума — 30% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Сообщается, что банки увеличивают ставки именно по кредиткам, так как это менее заметно для заёмщиков. Так, стоимость заимствований по кредитным картам начала заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

Гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин отметил, что "подобные ставки встречались до этого только в 2016 году".

Аналитики, опрошенные РБК, уверены, что рост полной стоимости кредитов (ПСК) для карточных продуктов напрямую связан с увеличением ключевой ставки Банка России. ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки в марте этого года. С тех пор показатель поднялся на 2,25 п.п. — до 6,5% годовых.