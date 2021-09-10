Банк России разъяснил, как определять карты и электронные кошельки теневого бизнеса
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила пресс-служба регулятора.
"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", — указал ЦБ.
При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.
Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.
Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России.
"Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций", — отметил ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20210910/834661450.html