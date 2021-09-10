МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Таким образом, ставка сейчас находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого шага от регулятора на фоне необходимости балансировать между повышенной инфляцией и замедляющимися темпами роста экономики в третьем квартале.

"Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых", — говорится в сообщении.

Банк России также изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшиеся инфляционные ожидания и темпы роста цен. В марте регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта, в апреле и июне — по 0,5 процентного пункта. В июле же ЦБ сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Однако такое решение позволило ЦБ тогда немного смягчить сигнал на будущее — регулятор заявил, что теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному ее отклонению вверх от цели в 4%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

Годовая инфляция в РФ начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года, снизится до 4-4,5% в 2022 году, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении.

Российская экономика во втором квартале этого года достигла допандемического уровня и идет в сторону сбалансированная роста, полагает Центробанк РФ.

"Во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста", — говорится в сообщении регулятора.

Изменения параметров льготной ипотеки стали причиной замедления роста ипотечных кредитов, при этом спрос на потребительские кредиты остается высоким, заявил ЦБ РФ.

"Рост ипотечных кредитов замедлился после изменения параметров льготных программ. Темпы роста потребительских кредитов остаются высокими", — говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ставке.

Там отмечается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика "позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования".

Оперативные индикаторы третьего квартала показывают, что рост экономической активности в РФ несколько замедлился, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Оперативные индикаторы в третьем квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, по оценкам Банка России, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста", — говорится в заявлении.

Проинфляционные риски для экономики России со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков по-прежнему сохраняются, при этом инфляция на 6 сентября уже достигла 6,74%, говорится в сообщении ЦБ.

"Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом", — отмечает регулятор.

Текущая инфляция складывается выше июльского прогноза ЦБ в 5,7-6,2%, указал ЦБ.

"В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%", — пишет Банк России, добавляя, что отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики показатели продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении.