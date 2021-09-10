МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года, снизится до 4-4,5% в 2022 году, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении.