МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему обеспокоен сегментом потребительского кредитования, при необходимости готов дополнительно охлаждать его, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счет эффекта базы. В случае сохранения текущих тенденций мы не исключаем принятия дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка, помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября", — сказала Набиуллина.

Интерес россиян к вкладам начал повышаться: в июле прекратился отток средств, а в августе уже был зафиксирован приток, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Ставки депозитного рынка в июле-августе росли, интерес к банковским вкладам начал повышаться: по итогам июля впервые с начала прошлого года прекратился отток средств из срочных депозитов физлиц, в августе, по оперативной статистике, отмечен небольшой приток", — сообщили Набиуллина.

Она добавила, что сегодняшнее решение по ключевой ставке поддержит эту тенденцию, повышая привлекательность депозитов и склонность к сбережению.

"Рост кредитования пока продолжается высокими темпами, в сегменте корпоративного кредитования в июле годовой прирост оставался вблизи шестилетнего максимума, рост ипотеки несколько замедлился после изменения льготной программы, но в годовом выражении также остается вблизи максимальных значений", — добавила глава регулятора.

Трансформация программ льготной ипотеки приведет к тому, что темпы роста цен на жилье в России замедлятся, заявила в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина.

"Что будет происходить с ростом цен на недвижимость? Мы исходим из того, что вот такая трансформация программ льготой ипотеки приведет к тому, что темпы роста цен на недвижимость замедлятся, безусловно, они должны замедлиться, и это очень важно с тем, чтобы увеличивалась доступность жилья для людей, которые берут для приобретения жилья ипотеку", — сказала Набиуллина.

"Программа общей льготной ипотеки действительно сужена, а программа семейной ипотеки расширена. Это означает более позитивные последствия, то есть эти программы поддержки становятся более адресными. На наш взгляд, это действительно целесообразно", — добавила она.