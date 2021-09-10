МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Говорить о создании единой валюты России и Белоруссии преждевременно, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Песков прокомментировал возможность создания валюты Союзного государства

"Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, такие перспективы не просматриваются.