МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Вопрос снимать или покупать жилье не имеет универсального ответа, однако задумываться об ипотеке целесообразно только в случае, если получилось накопить минимум 15% от стоимости приобретаемого жилья, сообщил РИА Новости руководитель направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Глава Банка России высказалась по поводу кредитования в России

"Стоит начать решение с постановки личных целей и составления персонального финансового плана. Нужно хотя бы приблизительно понимать, какой будет ваша семья через лет пять-десять, где и на что она будет жить. Если у вас стабильный доход и есть необходимая сумма для первоначального взноса, минимум 15% от стоимости приобретаемого жилья, стоит рассмотреть вариант ипотеки", — советует эксперт.

У своей квартиры действительно много плюсов: можно ремонтировать ее по своему вкусу, заводить домашних животных и приглашать гостей, не оглядываясь на желания и требования арендодателя, рассуждает Красильников. Съемная квартира же дает ощущение мобильности — сменили работу, не поделили что-то с соседом — в любой момент можно быстро переехать в другой район, город или даже страну. Однако всегда возможна и обратная ситуация: у хозяев квартиры могут поменяться планы и вас могут попросить съехать в любой момент.

Если вы снимаете жилье и одновременно копите на покупку своего, посчитайте, сколько ваших накоплений "съедает" инфляция, рекомендует эксперт. Сейчас она составляет около 5% в год. Сбережения лучше хранить не дома, а на накопительном счете под процент, так получится хотя бы частично сократить влияние инфляции на ваши сбережения. "Уже поздно". Какой возраст идеален, чтобы взять ипотеку

Важно запомнить, на рынке не бывает идеального времени для покупки жилья в ипотеку: то ставки растут, то цены на недвижимость, то еще происходит что-нибудь. Сейчас, например, средневзвешенная ставка по ипотеке намного ниже, чем пару лет назад. Однако к концу года ставки могут подрасти относительно текущего уровня, полагает эксперт.

"Во многом эта ситуация зависит от политики ЦБ, и, если рост ключевой ставки продолжится, мы можем увидеть двузначные ставки по основным программам. Однако банки в борьбе за клиентов будут стараться компенсировать их рост за счет своей прибыли: максимально смягчая скорость повышения тарифов", — заключил Красильников.