МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России в прошлую пятницу в пятый раз подряд повысил ключевую ставку и — самое главное — не исключил ее новых повышений. В России рекордно вырос размер потенциально невозвратных кредитов

А если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пиках, то регулятор готов выйти за "психологический" предел уровня ключевой ставки, еще недавно он представлялся рынку своего рода границей, — это 7% годовых.

Прошедшее повышение ставки может привести к тому, что средняя ставка по банковским депозитам все же перекроет уровень инфляции и на вкладе можно будет немного, но заработать, пишет со ссылкой на экспертов "Российская газета".

По мнению главы аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, для рубля повышение ключевой ставки — позитивный сигнал.

Увеличение внутренних доходностей повышает привлекательность нацвалюты для инвесторов, в частности — иностранных.

Однако в ситуации, когда сохраняются риски повышения ставки в среднесрочной перспективе выше рыночных ожиданий (те самые 7%), то краткосрочная реакция рубля может оказаться негативной, отмечает аналитик.

"Это может быть вызвано необходимостью отрицательной переоценки долговым рынком более жестких финансовых условий, что приведет к умеренному ослаблению рубля", — рассуждает Евстифеев.

Скорее всего, рынок сбережений отреагирует сопоставимым ростом процентных ставок, и уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5%-8%, в свою очередь отмечает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"Это позволит вкладчикам перекрыть инфляцию и получить положительную доходность", — добавляет собеседник издания.

Сейчас, следует из данных ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банках составляет 6,17% годовых.

Уровень доходности по банковским вкладам после повышения ключевой ставки в перспективе может вырасти до 7,5-8% годовых.