МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию финансового рынка страны, говорится в сообщении Orange Business Services в России и СНГ — глобального оператора связи и интегратора ИТ-сервисов. Apple нанимала хакеров для поиска ошибок в системе безопасности

"С начала августа 2021 года российский финансовый рынок подвергается постоянным масштабным DDoS-атакам. При этом злоумышленники продолжают планомерно увеличивать количество и интенсивность атак, а также применять не только хорошо известные, но и самые новые их типы", — говорится в сообщении.

В общей сложности за месяц, с 9 августа по 9 сентября 2021 года, зафиксировано более 150 атак. При этом их интенсивность постоянно нарастает. "Преступники пытаются постоянно увеличивать мощность атак в надежде, что телеком-провайдеры не смогут провести очистку трафика в столь больших объемах", — указали в компании.

Для атак злоумышленники задействовали крупные международные ботнеты — компьютерные сети, зараженные вредоносными программами. Эксперты выяснили, что они базируются во Вьетнаме, Южной Америке, Тайване, Индонезии, Китае, России и США. Кроме того, атаки на приложения банков совершалась с IP-адресов России, Украины и Франции, указывается в сообщении.

"По тому, как настойчиво и изобретательно действуют киберпреступники, можно говорить, что мы имеем дело со сложной спланированной акцией, направленной на дестабилизацию как минимум российского финансового рынка", — приводится в сообщении комментарий операционного директора Orange Business Services в России и СНГ Ольги Барановой.