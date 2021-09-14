МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рост ставок по депозитам (вслед за ключевой ставкой ЦБ) заставил россиян возвращать деньги в классические банковские продукты. Об этом в интервью РБК заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. Apple обнаружила способную взламывать iPhone уязвимость

По мнению банкира, эта тенденция будет продолжаться, но интереса граждан к фондовому рынку не снизит.

Рост ставок на российском банковском рынке привел к тому, что физические лица стали возвращать деньги на срочные вклады, отметил Задорнов.

"Население возвращается к депозитам. Август это подтверждает. Думаю, это движение будет продолжаться", — цитирует издание собеседника.

В начале августа текущего года крупные российские банки подняли ставки по вкладам на допандемийный уровень. В частности, доходность классических банковских продуктов начала расти вслед за ключевой ставкой ЦБ: с марта показатель увеличился на 2,5 п.п.

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков страны выросла с 4,5 до 6,2% на третью декаду августа.

Как отмечается в статистике Банка России, приток средств граждан на срочные вклады наметился только в июле: за месяц остатки на рублевых депозитах выросли на 0,4% и составили 15,77 трлн руб.

Задорнов отмечает, что повышение привлекательности срочных вкладов не означает оттока средств с фондового рынка.

"Люди распробовали эти инструменты и поняли, что могут, покуда фондовый рынок двигается вверх, заработать больше, чем на депозитах. Часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости", — прогнозирует он.

Задорнов отметил, что замедление темпов роста ипотеки в России свидетельствует о возврате сбережений на вклады.