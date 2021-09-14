Доля убыточных крупных и средних компаний в России в первом полугодии составила 28,8%
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Доля крупных и средних компаний в России, которые работают в убыток, по результатам деятельности в первом полугодии 2021 года составила 28,8%. Это является минимальным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 2004 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Итак, в январе-июне порядка 39 200, или 71,2% российских предприятий, за исключением малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений, получили совокупную прибыль в размере 13,27 трлн рублей.
Доля прибыльных организаций выросла на 6,5 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года.
В то же время убыточные компании — 15 800 организаций — потеряли в целом 1,67 трлн рублей.
"Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учетом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно", — прокомментировала изданию президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
В то же время топ-10 регионов с наибольшей долей прибыльных компаний возглавили:
- Вологодская область — 78,8%,
- Чечня — 78,6%,
- Белгородская область (77,9%),
- Воронежская область (77,8%),
- Санкт-Петербург (76,9%),
- Татарстан (76,8%),
- Ингушетия (76,5%),
- Кировская область (76,5%),
- Московская область (76,4%),
- Чувашия (75,1%).
https://1prime.ru/banks/20210914/834686779.html