МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Доля крупных и средних компаний в России, которые работают в убыток, по результатам деятельности в первом полугодии 2021 года составила 28,8%. Это является минимальным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 2004 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. "Ростелеком" предложил запретить доступ к публичным серверам Google

Итак, в январе-июне порядка 39 200, или 71,2% российских предприятий, за исключением малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений, получили совокупную прибыль в размере 13,27 трлн рублей.

Доля прибыльных организаций выросла на 6,5 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года.

В то же время убыточные компании — 15 800 организаций — потеряли в целом 1,67 трлн рублей.

"Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учетом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно", — прокомментировала изданию президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.

В то же время топ-10 регионов с наибольшей долей прибыльных компаний возглавили: