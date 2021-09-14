МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ни один банк в России, который столкнулся с мощнейшей кибертакой в конце августа, не потерял свою работоспособность, заявил журналистам первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, "имели какую-то потерю в своей работоспособности".

"Я вам как представитель регулятора и как ФинЦЕРТ могу сказать, что никто из банков, никто, кто был подвержен атаке, нарушений сервиса не получил. Все работали, как и работают. У большинства есть резервные каналы связи, тут же включились механизмы дополнительной защиты на уровне провайдеров связи. То есть прерываний ни у кого не было", — заявил Сычев.