МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что подключение МВД к ФинЦЕРТ существенно повысит процент возвращения средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, заявил журналистам первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев. Банк России рассказал о последствиях кибератак на российские банки

"Мы нацелены на то, что процент возврата должен увеличиться существенно. Какой конкретно, мы не считали", — заявил он.

Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры для возврата денег жертвам мошенников. В сентябре в ведомстве указали, что соответствующий законопроект будет внесён в правительство РФ в течение двух месяцев. Он предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе обработки инцидентов ФинЦЕРТ ЦБ. Минфин надеется, что оперативное взаимодействие МВД с Банком России позволит перехватить деньги на том этапе, когда они ещё не были выведены.

В Банке России пояснили РИА Новости, что данный законопроект не предусматривает изменения режима доступа к банковской тайне.

В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.