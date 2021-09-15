МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за июль 2021 года увеличилась на 1,4%, до 5,4 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-июль 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 734,9 млрд рублей, что в 1,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 01.08.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1 031,9 млрд рублей (на 01.08.2020 — прибыль в размере 297,6 млрд рублей).