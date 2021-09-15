МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за июль 2021 года выросла на 5,3%, до 20,5 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились за июль 2021 года на 1,3%, до 15,4 трлн рублей, что в основном обусловлено динамикой рублевых вкладов. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций практически не изменилась и составила 20,6%.

За июль 2021 года в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам выросла как рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 74,2% до 75,1%), так и доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) (с 73,5% до 73,7%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за июль 2021 года снизились на 3%, до 9,9 трлн рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона сократился с 13,9% до 13,2% на 01.08.2021.