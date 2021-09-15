БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Банки во всем мире из-за пандемии коронавируса стали активнее сокращать число отделений по обслуживанию клиентов, переводя операции в онлайн, эта тенденция сохранится, однако банки вряд ли полностью уйдут в цифровой мир в ближайшие десятилетия, заявили РИА Новости эксперты. Российские банки вывезли максимальную с начала года сумму наличной валюты

"Пандемия ускорила структурные изменения в банковской сфере, то есть переход к цифровым технологиям. Банкам со все еще большой сетью отделений пришлось начать ее сокращение", — сказал руководитель направления макроаналитики в международной финансовой группе ING Карстен Бржески.

"Тренд на закрытие банковских отделений усугубляется пандемией, особенно в развитых странах. Тенденция к большему использованию цифрового банкинга набрала обороты в начале 2020 года из-за правил, предписывающих людям оставаться дома, что уменьшило потребность в физических отделениях", — отметила старший экономист по банковским рискам IHS Markit Наташа МакСвигган.

Эта тенденция, вероятно, сохранится в обозримом будущем, особенно если банки понесут убытки по кредитам из-за с COVID-19, отметила МакСвигган. Банк России рассказал о последствиях кибератак на российские банки

"Все банковские операции в перспективе полностью перейдут в онлайн или будут осуществляться посредством банкоматов, а сами операционисты попадают под сокращение", — считает председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Замена человеческого труда машинами в операционных процессах снижает затраты компаний и является причиной того, что даже крупные традиционные корпорации стремятся адаптироваться к новой модели работы, добавил Салыч.

Однако даже через 10-20 лет розничные отделения банков вряд ли будут полностью уничтожены, особенно в странах с развивающейся экономикой, где, в частности, услуги цифрового банкинга еще недостаточно развиты, отмечает МакСвигган.

"Отделения не исчезнут полностью, поскольку клиенты все равно время от времени будут хотеть видеть настоящего человека. Но этот человек должен быть высококвалифицированным, чтобы отвечать на любые вопросы. Более рутинные задачи будут переведены в цифровую форму", — сказал Бржески.