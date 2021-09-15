МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В августе текущего года российские банки увеличили средний лимит по дебетовым картам с овердрафтом. Как пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Экифакс", средняя сумма, которую можно потратить, если закончились собственные средства на счете, достигла максимума за три года и составила 48,9 тысячи рублей.

Россияне в августе получили 21,9 тысячи карт с овердрафтом. Совокупный лимит по таким картам превысил один миллиард рублей. Это на 17,5% больше, чем в июле текущего 2021 года.

Всего на 1 августа в обращении находилось порядка 600 тысяч карт с овердрафтом, совокупный лимит составил 12,4 миллиарда рублей.

В стране такие карты выпускают десять банков.

По мнению опрошенных изданием экспертов, возможность потратить больше денег, чем есть на счету, это тот бонус, которым пользуются немногие россияне.

Стоимость обслуживания такой карты выше, чем по кредитке, из-за отсутствия льготного периода.