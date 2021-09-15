МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом банковского надзора, сообщила пресс-служба ЦБ. Банки дали россиянам больше возможностей уходить в минус по картам

"Департамент обеспечения банковского надзора и Департамент банковского регулирования будут объединены с 1 декабря. Новое подразделение получило название — Департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России", — говорится в сообщении.

Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий департамент обеспечения банковского надзора. "Директор Департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России", — сказано в релизе.

ЦБ указывает, что объединение департаментов будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка. Это позволит в наибольшей мере адаптировать регулирование к уровню развития российской банковской системы и стоящим перед ней задачам, пояснил ЦБ.

Основными задачами нового департамента является анализ рисков кредитных организаций, в том числе методами стресс-тестирования, регулирование банковской деятельности, публикация аналитических материалов, методологическое и информационное сопровождение банковского надзора.

Куратором нового департамента будет первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин.