СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. Некрупным банкам в России через пять лет не будет места, а среди крупнейших останется пять-семь игроков вместо двух десятков, заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, выступая на международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР). В Банке России появится новый департамент

"Когда-нибудь, наверное, мы можем себе представить через 10 лет два–три игрока на нашем рынке финансовом, я не говорю банков, это могут быть и новые совершенно игроки, но в ближайшей перспективе, в ближайшем будущем, я думаю, что конкуренция сузится с нынешних двух десятков игроков до пяти–семи игроков. И это конкуренцию обостряет, концентрация крупных игроков", — заявил банкир.

Он отметил, что Альфа-банку придется бороться за переток клиентов. "То, что банкам второго эшелона через пять лет не останется места – это неизбежно уже, и это никакая не трагедия, население получит пять–семь банков и гораздо более высокий уровень сервиса", — добавил Верхошинский.

По его словам, такое положение дел складывается из-за цифровизации, которая приводит к тому, что требования клиентов становятся все выше и они легче меняют банки. "И получается, что лучшие игроки, а в основном это крупные — забирают клиентов, это касается и физических, и юридических лиц у средних, тем более худших, многих игроков", — отметил топ-менеджер.