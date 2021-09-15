МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж для огораживания возможности "эмоциональных" покупок криптовалют, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

"Сейчас идут большие дебаты (вокруг криптовалют — ред.), разные страны чуть ли не ежедневно легализуют, какие-то запрещают. Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль. Почему это развалится, когда это развалится? Могут быть сотни причин, почему, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле", — сказал Швецов, выступая в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Он добавил, что регулятор здесь может объяснять гражданам, что это высоко рискованная история, поскольку она никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков. "Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов", — добавил первый зампред ЦБ.