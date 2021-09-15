СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. ЦБ не верит в сокращение российского банковского сектора до нескольких игроков, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая на международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России (АБР). Эксперт рассказал, какие банки исчезнут в России через пять лет

Ранее в среду главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский высказал на форуме мнение, что некрупным банкам в России через пять лет не будет места, а среди крупнейших останется пять-семь игроков вместо двух десятков.

"Я скажу, что мы в это не верим. Я считаю, что в значительной степени наша стратегия и наши инфраструктурные проекты, регуляторные меры направлены на то, чтобы место под солнцем было не только у крупных игроков, и чтобы средние и мелкие банки имели возможность найти свою нишу, недискриминационно получали доступ к данным, имели возможность аутсористь ряд процессов, которые формируют у них сегодня избыточную себестоимость и избыточные издержки, и благодаря каким-то находкам могли очаровывать клиентов", — сказал Швецов.

"Мы при этом считаем, что на рынок будут выходить другие игроки. У нас крупные e-commerce компании уже приобрели банки с лицензией, и они будут выходить пока с небольшим капиталом, с ограниченными операциями. То есть мы видим впервые за последние годы интерес внешних инвесторов к входу на банковский рынок технологических компаний и не только", — продолжил он. Банк России призвал банки тормозить платежи в пользу криптобирж

"Поэтому так однозначно говорить, что приговор вынесен и другой альтернативы нет, я бы не стал. Наоборот, у регулятора есть намерения поддерживать конкурентную среду не в форме пяти-семи игроков, а в форме большого количества финансовых организаций. Но собственникам и менеджерам придется напрячься", — подчеркнул Швецов.

По его словам, за последнее время безопасным образом было аннулировано несколько десятков банковских лицензий. "То есть банки, понимая, что они проиграли, рассчитываются со своими кредиторами, сдают лицензию и забирают капитал — это нормальный процесс", — отметил он.