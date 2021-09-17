МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за июль 2021 года выросли на 0,5%, до 10,1 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах снизился с 13,7% до 13,5% на 01.08.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО.

Портфель долевых ценных бумаг на 01.08.2021 составил 292,1 млрд рублей, снизившись за июль 2021 года на 2%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало сокращение вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-нерезидентов, а также увеличение отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг.