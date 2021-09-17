МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за июль 2021 года выросла на 0,2%, до 3,6 трлн рублей, сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На увеличение показателя повлиял рост средств на депозитах в Банке России, а также наращивание денежных средств и драгоценных металлов. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.08.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько снизилась до 4,9% (5,8% — на 01.08.2020).