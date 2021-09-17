МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в сентябре будет около 7%, ЦБ надеется, что это будут пиковые значения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в России на 13 сентября составила 6,84%

"Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре. Будем надеяться, что это действительно пиковые значения", — сказала Набиуллина в интервью РБК. По итогам августа годовая инфляция в РФ составила 6,68%, на 13 сентября — 6,84%.

Глава ЦБ пояснила, что ускорение роста цен в сентябре прежде всего связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года было, пусть небольшое, но снижение цен. При этом она еще раз повторила, что снижение инфляции начнется уже в четвертом квартале. "Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое мы начали с марта", — отметила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше 4%. Набиуллина указала, что регулятор не может с помощью ставки оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, — на мировые цены на зерно или сталь, но он может через денежно-кредитную политику оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены. Произошедшее ужесточение монетарной политики уже тормозит полный перенос издержек бизнеса в цены, подчеркнула председатель Банка России. Набиуллина прокомментировала свои "сигнальные" брошки

По ее словам, регулятор, когда начал снижать ставку в прошлом году, не ожидал, что российская и мировая экономика будут так быстро восстанавливаться — если бы он был уверен в этом, возможно, траектория ставки была бы "чуть иной".

Кроме того, Набиуллина отметила, что Банк России повышает ключевую ставку, так как видит риск значительного и продолжительного отклонения инфляции от цели, при этом ждет ее возвращения к 4% во второй половине следующего года.

Банк России в марте 2021 года перешел к ужесточению своей монетарной политики на фоне разогнавшейся инфляции и к сентябрю повысил ставку суммарно на 2,5 процентного пункта — до 6,75% годовых.

"Решения мы принимаем исходя из того, какой инфляция будет в будущем, потому что на прошлое повлиять невозможно. Но текущая инфляция тоже важна: она во многом определяет инфляционные ожидания, а они — будущую инфляцию. И, конечно, решения по ставке — это не просто реакция на возросшие цифры — мы видим риски того, что инфляция может значительно и продолжительное время отклоняться от цели, в том числе, из-за роста инфляционных ожиданий", — сказала Набиуллина в интервью РБК.

Она отметила, что больших рисков "перелета" инфляции вниз регулятор не видит, но все равно действует аккуратно. По оценке ЦБ, проинфляционные риски в настоящее время превалируют. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

"Конечно, может реализоваться и ряд дезинфляционных рисков, мы их отметили в нашем релизе. Но, на наш взгляд, инфляция к 4%, к нашей цели, вернется только во второй половине следующего года", — заключила Набиуллина.

Банк России весной 2020 года начал активно снижать ключевую ставку для противодействия негативным последствиям пандемии коронавируса — к июлю показатель опустился до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако осенью в России начала разгоняться инфляция, и уже в марте 2021 года регулятор перешел к ужесточению своей монетарной политики, к сентябрю повысив ставку суммарно на 2,5 процентного пункта — до 6,75% годовых.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу 2021 года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. По итогам следующего года ЦБ ждет инфляцию в диапазоне 4-4,5%. Набиуллина на пресс-конференции по итогам июльского заседания совета директоров отмечала, что в целом данный диапазон соответствует таргету регулятора, который сформулирован как "вблизи 4%".