МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использует брошки в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией. Банк России не видит "пузыря" на рынке потребительских кредитов

"Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык", — сказала Набиуллина в интервью РБК.

Она отрицательно ответила на вопрос о возможном отказе от этих сигналов, хотя признала, что не все они были расшифрованы или интерпретированы зрителями верно. "Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать", — сказала глава ЦБ.

"Совет директоров не принимает решения по брошке — это точно", — добавила она.

Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года — это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.

С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.