МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их — по уровням потенциальной опасности для потребителя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России не видит "пузыря" на рынке потребительских кредитов

В интервью изданию РБК она напомнила, что ЦБ недавно начал раскрывать список "недобросовестных" компаний и сервисов, которые оказывают финансовые услуги гражданам и в который прежде всего попадают финансовые пирамиды, которые "незаконно" привлекают деньги людей, "которые могут, кстати, очень быстро привлечь большое количество людей, а у нас нет возможности закрыть их". "Поэтому здесь скорее было желание дать инструментарий самим людям: не несите туда деньги", — подчеркнула она.

Также Набиуллина отметила элементы незаконной деятельности в букмекерском секторе — при переводах с карты на карту на физическое лицо (P2P), где уже не фигурируют сами онлайн-казино. "Отслеживаем эти операции, потому что даже если это P2P-переводы, частота платежей на одно и то же лицо за какой-то определенный период может быть признаком недобросовестных операций", — сказала глава регулятора.

Касаясь же недобросовестных продаж (мисселинга) сложных финансовых инструментов, Набиуллина отметила, что сейчас регулятор может контролировать сами правила их продаж и считает это очень важным. Кроме того, степень потенциальной опасности может быть различной, это не только пирамиды или казино, зачастую в эти списки попадают просто иностранные организации, у которых нет лицензии в России, отметила она.

"Может быть, подумаем о том, чтобы как-то разделить списки — организации первого уровня опасности, второго уровня опасности… Но мы заметили, что люди к этому отнеслись всерьез — у нас появилось большое количество информации о тех, кто не вошел в список и кого надо проверить. Мы проверяем, в итоге кого-то включаем дополнительно в список. То есть такой краудсорсинг", — отметила глава регулятора.